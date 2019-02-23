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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Анжер
Генгам - Анжер: обзор матча 23 февраля 2019
Генгам
23.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
90+1'
Л. До
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Анжер
Желтая карточка
Л. До
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Л. До
Пас отдал
М. Коко
90'
+1
81'
Желтая карточка
Р. Томас
47'
Желтая карточка
А. Бамба
Желтая карточка
Д. Ндонг
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4-1-3-2
16
Каяр
15
Сорбон
20
Эбоа-Эбоа
5
Ребошу
93
Траоре
8
До
18
Фири
10
Бенезе
22
Ндонг
19
Менди
9
Тюрам
3-3-2-1-1
16
Бутель
4
Павлович
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
25
Бамба
10
Фульини
17
Ндойе
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Генгам
Анжер
32
Джордан Икоко
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
27
Гессума Фофана
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Генгам - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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