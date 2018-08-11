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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Генгам
Сент-Этьен - Генгам: обзор матча 11 августа 2018
Сент-Этьен
11.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
45'
В. Хазри
80'
Л. Диони
56'
М. Тюрам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Генгам
Замена
А. Норден
️️️️
Л. Диони
90'
+1
87'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Л. Бляс
83'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Д. Икоко
Замена
М. Камара
️️️️
К. Монне-Паке
81'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диони
Пас отдал
Т. Колоджейчак
80'
Замена
А. Диуссе
️️️️
О. Селнаэс
64'
61'
Замена
Э. Дидо
️️️️
Л. Фири
60'
Желтая карточка
К. Кербра
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тюрам
Желтая карточка
С. Руффье
55'
Желтая карточка
О. Селнаэс
52'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
Пас отдал
Л. Диони
45'
Желтая карточка
Л. Диони
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Ассане Диуссе
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
4-2-4
16
Руффье
11
Силва
15
Колоджейчак
3
Суботич
24
Перрен
6
М'Вила
10
Селнаэс
17
Амума
10
Хазри
99
Диони
22
Монне-Паке
4-2-2-2
1
Юнссон
32
Икоко
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
29
Кербра
18
Фири
10
Бенезе
97
Коко
10
Бляс
26
Ру
9
Тюрам
99
Диони
70
Норден
70
Норден
99
Диони
10
Селнаэс
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Селнаэс
22
Монне-Паке
45
Камара
45
Камара
22
Монне-Паке
10
Бляс
7
Нгбакото
7
Нгбакото
10
Бляс
32
Икоко
93
Траоре
93
Траоре
32
Икоко
18
Фири
17
Дидо
17
Дидо
18
Фири
Остались в запасе
Сент-Этьен
Генгам
29
Махтар Гейе
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
29
Махтар Гейе
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
18
Микаэль Пано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Сент-Этьен - Генгам
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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