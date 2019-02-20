Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Генгам
Бордо - Генгам: обзор матча 20 февраля 2019
Бордо
20.02.2019, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Генгам
90'
+2
Желтая карточка
Л. До
Желтая карточка
А. Корнелиус
90'
+1
77'
Желтая карточка
Л. Фири
Желтая карточка
В. Йованович
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-1-2-1-2
56
Костиль
29
Пундж
33
Йованович
23
Кунде
14
Паленсия
94
Отавио
26
Башич
18
Плашил
14
Карамо
12
де Превилль
9
Майя
4-1-2-1-2
16
Каяр
93
Траоре
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
5
Ребошу
8
До
10
Бенезе
18
Фири
10
Бляс
26
Ру
9
Тюрам
Остались в запасе
Бордо
Генгам
14
Орельен Чуамени
ОП
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
32
Джордан Икоко
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
32
Джордан Икоко
ПЗ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Генгам
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Генгам
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
Вчера, 09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+