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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Амьен
Генгам - Амьен: обзор матча 08 декабря 2018
Генгам
08.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Амьен
70'
Э. Дидо
63'
Э. Гнаоре
81'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Амьен
Красная карточка
М. Тюрам
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Гютне
90'
+1
Желтая карточка
У. Эль-Хаджам
84'
Желтая карточка
С. Мендоса
81'
ГОЛ! 1:2!
С. Мендоса
ГОЛ! 1:1!
Э. Дидо
Пас отдал
М. Тюрам
70'
63'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гнаоре
Пас отдал
Х. Отеро
56'
Желтая карточка
П. Жуано
Желтая карточка
Э. Дидо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
4-1-3-2
1
Юнссон
5
Ребошу
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
17
Дидо
7
Нгбакото
10
Бляс
97
Коко
23
Роделен
9
Тюрам
4-2-1-1-2
1
Гютне
17
Крафт
2
Жуано
18
Дибасси
3
Аденьон
29
Бли
6
Монконду
8
Гнаоре
7
Годдос
19
Отеро
7
Мендоса
Остались в запасе
Генгам
Амьен
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
14
Натаэль Жулан
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
14
Гауссу Траоре
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Генгам - Амьен
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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