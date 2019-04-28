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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Генгам
Ницца - Генгам: обзор матча 28 апреля 2019
Ницца
28.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
9'
Ю. Аталь
68'
Ю. Аталь
73'
Ю. Аталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Генгам
78'
Желтая карточка
Э. Дидо
ГОЛ! 3:0!
Ю. Аталь
Пас отдал
И. Сако
73'
Желтая карточка
П. Бюрнер
72'
70'
Желтая карточка
А. Менди
ГОЛ! 2:0!
Ю. Аталь
68'
Желтая карточка
А. Тамез
38'
Желтая карточка
К. Эрейе
36'
19'
Желтая карточка
М. Мергем
Желтая карточка
Данте
16'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Аталь
Пас отдал
А. Тамез
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
19
Мехди Мергем
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
15
Данило
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
3-2-4-1
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
29
Эрейе
20
Аталь
13
Бюрнер
61
Тамез
17
Макенго
33
Лис-Мелу
13
Сако
10
Сен-Максимен
4-3-2-1
16
Каяр
32
Икоко
3
Джилободжи
15
Сорбон
5
Ребошу
18
Фири
19
Мергем
22
Ндонг
7
Нгбакото
97
Коко
9
Тюрам
Остались в запасе
Ницца
Генгам
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Расин Коли
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Генгам
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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