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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Кан
Генгам - Кан: обзор матча 04 мая 2019
Генгам
04.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Кан
Желтая карточка
М. Коко
90'
90'
Желтая карточка
Ж. Гради
51'
Желтая карточка
М. Тшокунте
30'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
19
Мехди Мергем
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
8
Люка До
ОП
22
Дидье Ндонг
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-3-1-2
16
Каяр
5
Ребошу
15
Сорбон
29
Кербра
32
Икоко
19
Мергем
18
Фири
17
Дидо
10
Бляс
26
Ру
9
Тюрам
3-2-2-2
30
Самба
5
Санко
26
Захари
24
Гради
24
Жилберт
31
Армугом
76
Файр
8
Деменге
19
Тшокунте
27
Кривелли
Остались в запасе
Генгам
Кан
97
Маркус Коко
ПВ
8
Люка До
ОП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
97
Маркус Коко
ПВ
8
Люка До
ОП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Генгам - Кан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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