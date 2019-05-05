Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майлс Кенлок - статистика

Завершил карьеру
29 ноября 1996 (29)
#30 | Защитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
18
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
05.05.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
27.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
4 : 0
19.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.04.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
2 : 0
10.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
30.03.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.03.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бристоль Сити
1 : 1
12.03.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вест Бромвич
1 : 1
09.03.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
02.03.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
23.02.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.02.2019
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.02.2019
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
02.02.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
01.01.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Мидлсбро
2 : 0
29.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
26.12.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
15.12.2018
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
02.09.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
25.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.08.2018
Блэкберн
Был в запасе
Главные новости
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+