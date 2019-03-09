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    Майлс Кенлок - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Майлс
    Фамилия Кенлок
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 ноября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 18 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Лидс (Лидс)
    27.04.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    19.04.2019 1' -90' Престон (Престон) 4:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    78'
    13.04.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    10.04.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    06.04.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    44'
    30.03.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.03.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.03.2019 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    09.03.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.03.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Рединг (Рединг)
    23.02.2019 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    73'
    16.02.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.02.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    02.02.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.01.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    14'
    19.01.2019 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    01.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Миллуолл (Лондон)
    29.12.2018 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    26.12.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    22.12.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.12.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    18.09.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    02.09.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    25.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.08.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.08.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    11.08.2018 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.08.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
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