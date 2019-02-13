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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Дерби Каунти
Ипсвич Таун - Дерби Каунти: обзор матча 13 февраля 2019
Ипсвич Таун
13.02.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
2'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Дерби Каунти
90'
+4
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
М. Пеннингтон
90'
+4
85'
Желтая карточка
М. Беннетт
Желтая карточка
Т. Чалоба
63'
57'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
Т. Бишоп
57'
21'
Желтая карточка
М. Уогхорн
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Д. Богль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Дерби Каунти
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
14
Бри
28
Пеннингтон
30
Кенлок
99
Чалоба
8
Бишоп
4
Даунс
31
Джадж
23
Куанер
18
Кин
4-3-2-1
13
Рос
2
Мэлони
36
Кио
2
Богль
23
Томори
14
Холмс
10
Кинг
4
Джонсон
10
Уилсон
10
Лоуренс
29
Уогхорн
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Дерби Каунти
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Остались в запасе
3
Эшли Коул
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ипсвич Таун - Дерби Каунти
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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