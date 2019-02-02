Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 02 февраля 2019
Ипсвич Таун
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
90'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй
90'
ГОЛ! 0:1!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Рич
Желтая карточка
Ф. Даунс
64'
61'
Желтая карточка
Б. Беннэн
54'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
3-4-2
33
Биалковски
14
Бри
28
Пеннингтон
30
Кенлок
8
Бишоп
4
Даунс
31
Джадж
8
Скьюз
23
Куанер
20
Сирс
3-2-2-3
27
Вествуд
3
Фокс
6
Гектор
12
Лис
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
21
Бойд
26
Флетчер
45
Форестьери
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
17
Роландо Ааронс
ЛВ
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Ипсвич Таун - Шеффилд Уэнсдэй
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+