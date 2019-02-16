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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Сток Сити
Ипсвич Таун - Сток Сити: обзор матча 16 февраля 2019
Ипсвич Таун
16.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
90+2'
У. Кин
42'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Сток Сити
ГОЛ! 1:1!
У. Кин
Пас отдал
А. Джадж
90'
+2
42'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
33'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
3-2-2-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
14
Бри
28
Пеннингтон
30
Кенлок
99
Чалоба
31
Джадж
8
Бишоп
23
Куанер
18
Кин
3-5-1-1
1
Батлэнд
12
Эдвардс
23
Батт
4
Мартинс-Инди
10
Инс
6
Клукас
7
Аллен
18
Вудс
5
Этебо
16
МакКлин
19
Воукс
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Сток Сити
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
49
Саймон Доукинс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Ипсвич Таун - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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