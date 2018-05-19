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Даниэль Кастельяно
Статистика
Даниэль Кастельяно - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1987 (38), Лас-Пальмас
#23 | Защитник
178 см | 68 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
20
0
2
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
19.05.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1 : 0
12.05.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 34 тур
Лас-Пальмас
0 : 4
22.04.2018
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 0
19.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
14.04.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 1
08.04.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
31.03.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 1
17.03.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
53'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
11.03.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2 : 1
05.03.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
01.03.2018
Барселона
Был в запасе
10'
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
17.02.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
09.02.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.02.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
3 : 0
28.01.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
20.01.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
20.01.2018
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
06.01.2018
Эйбар
1' - 90'
42'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
17.12.2017
Эспаньол
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 0
08.12.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
03.12.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
26.11.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 12 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
19.11.2017
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал
3 : 0
05.11.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Лас-Пальмас
1 : 3
30.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
4 : 0
22.10.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 5
16.10.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
01.10.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
20.09.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
17.09.2017
Атлетик
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
88'
67'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1 : 5
26.08.2017
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1 : 0
18.08.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
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