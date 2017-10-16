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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Сельта
Лас-Пальмас - Сельта: обзор матча 16 октября 2017
Лас-Пальмас
16.10.2017, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 5
Завершен
Сельта
90'
Витоло
90+3'
Л. Реми
16'
Э. Мор
20'
Я. Аспас
49'
Я. Аспас
71'
П. Эрнандес
76'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Сельта
ГОЛ! 2:5!
Л. Реми
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
Витоло
Пас отдал
Х. Виера
90'
76'
ГОЛ! 0:5!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Систо
71'
ГОЛ! 0:4!
П. Эрнандес
Желтая карточка
А. Аквилани
61'
Желтая карточка
П. Бигас
51'
49'
ГОЛ! 0:3!
Я. Аспас
Пас отдал
Х. Санчес
27'
Желтая карточка
Х. Санчес
20'
ГОЛ! 0:2!
Я. Аспас
Пас отдал
П. Систо
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мор
Пас отдал
Д. Васс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-3-2-1
1
Чичисола
15
Эррера
5
Гарсия
6
Бигас
88
Мичел
14
Эрнан
11
Момо
20
Аквилани
10
Виера
6
Таннан
9
Кальери
3-5-1-1
36
Бланко
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
77
Систо
68
Лоботка
19
Эрнандес
19
Санчес
7
Мор
10
Аспас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
14
Лоик Реми
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
14
Лоик Реми
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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