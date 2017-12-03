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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Бетис
Лас-Пальмас - Бетис: обзор матча 03 декабря 2017
Лас-Пальмас
03.12.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
19'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Бетис
90'
+2
Вторая желтая
Ж. Амат
70'
Желтая карточка
А. Гуардадо
68'
Желтая карточка
З. Феддаль
63'
Желтая карточка
Ж. Амат
61'
Желтая карточка
А. Барраган
39'
Желтая карточка
В. Камараса
Желтая карточка
М. Лемос
33'
32'
Желтая карточка
Хоакин
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Тана
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Эрнан
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
4-2-1-3
13
Лисоайн
6
Бигас
23
Кастельяно
3
Лемос
88
Мичел
2
Кастельяно
4
Гомес
10
Виера
24
Тана
9
Кальери
14
Реми
4-3-2-1
1
Адан
19
Барраган
22
Дурмиси
5
Амат
2
Манди
6
Камараса
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
17
Хоакин
37
Тельо
11
Леон
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Бетис
6
Уссама Таннан
АП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Рияд Будебуз
АП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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