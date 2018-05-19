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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Жирона
Лас-Пальмас - Жирона: обзор матча 19 мая 2018
Лас-Пальмас
19.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Жирона
14'
Х. Кальери (П)
5'
К. Стуани
42'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Жирона
42'
ГОЛ! 1:2!
К. Стуани
21'
Желтая карточка
Адай
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кальери
14'
13'
Желтая карточка
П. Понс
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Пас отдал
Порту
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
2-2-2-1
1
Чичисола
6
Гальвез
23
Наварро
11
Момо
4
Гомес
11
Рамирес
10
Халилович
9
Кальери
4-1-2-1-1
37
Буну
24
Маффео
20
Эспиноcа
22
Рамальо
6
Хуанпе
8
Понс
6
Гранель
11
Адай
10
Порту
7
Стуани
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Жирона
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
10
Борха Гарсия
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Лас-Пальмас - Жирона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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