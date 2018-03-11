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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Вильярреал
Лас-Пальмас - Вильярреал: обзор матча 11 марта 2018
Лас-Пальмас
11.03.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
67'
К. Бакка
90+2'
Н. Сансоне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Вильярреал
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Сансоне
Красная карточка
А. Гальвез
90'
+1
67'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
П. Форнальс
Желтая карточка
Х. Наварро
61'
17'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
3-1-1-2
1
Чичисола
88
Мичел
6
Гальвез
23
Наварро
4
Гомес
10
Халилович
24
Тана
9
Кальери
4-1-2-1-1
1
Асенхо
23
Бонера
2
Рукавина
27
Гонсалес
24
Коста
16
Родри
21
Сориано
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Вильярреал
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Лас-Пальмас - Вильярреал
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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