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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Малага
Лас-Пальмас - Малага: обзор матча 05 февраля 2018
Лас-Пальмас
05.02.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Малага
90'
А. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Малага
Желтая карточка
Тана
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
А. Халилович
90'
76'
Желтая карточка
Кеко
40'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Г. Пеньяльба
35'
35'
Желтая карточка
И. Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Малага
13
Роберто
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
14
Саму
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-3-1-2
1
Чичисола
6
Гальвез
6
Пеньяльба
88
Мичел
23
Наварро
5
Этебо
13
Агиррегарай
19
Толедо
10
Виера
9
Кальери
33
Жиль
4-5-1
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
16
Рикка
5
Микел
20
Кеко
16
Итурра
14
Саму
8
Гонсалес
36
Ресио
12
Идейе
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Малага
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Лас-Пальмас - Малага
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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