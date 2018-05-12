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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Лас-Пальмас
Эйбар - Лас-Пальмас: обзор матча 12 мая 2018
Эйбар
12.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
5'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Т. Инуи
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гарсия
42'
37'
Желтая карточка
В. Гомес
Желтая карточка
Г. Эскаланте
33'
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
Пас отдал
Ф. Орельяна
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ален Халилович
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
18
Ломбан
7
Пенья
18
Диоп
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Инуи
14
Орельяна
19
Шарлес
4-3-1-2
1
Чичисола
23
Наварро
6
Гальвез
23
Кастельяно
88
Мичел
2
Кастельяно
4
Гомес
29
Самперио
10
Халилович
9
Кальери
33
Жиль
Остались в запасе
Эйбар
Лас-Пальмас
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Эйбар - Лас-Пальмас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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Лас-Пальмас
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
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2025.06.26 16:16
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2023.05.29 01:45
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2023.01.27 14:57
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2021.07.05 07:55
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12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
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