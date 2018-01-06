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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Эйбар
Лас-Пальмас - Эйбар: обзор матча 06 января 2018
Лас-Пальмас
06.01.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
32'
Х. Виера (П)
73'
Ф. Орельяна
77'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Эйбар
84'
Желтая карточка
Т. Инуи
80'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
С. Энрих
77'
ГОЛ! 1:2!
С. Энрих
Пас отдал
Х. Анхель
73'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Шарлес
71'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
И. Альехо
Замена
Х. Кастельяно
️️️️
С. Сампер
71'
Замена
Тана
️️️️
Момо
67'
Желтая карточка
М. Лемос
63'
60'
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Капа
Желтая карточка
Э. Толедо
57'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Виера
32'
31'
Желтая карточка
А. Арбилья
Замена
М. Лемос
️️️️
П. Бигас
29'
18'
Желтая карточка
С. Энрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
24
Тана
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Чичисола
6
Пеньяльба
6
Бигас
23
Кастельяно
2
Симон
16
Сампер
23
Наварро
19
Толедо
11
Момо
10
Виера
9
Кальери
4-2-2-2
13
Дмитрович
2
Капа
23
Арбилья
15
Оливейра
3
Анхель
14
Дани Гарсия
19
Хордан
14
Альехо
14
Инуи
9
Энрих
19
Шарлес
16
Сампер
2
Кастельяно
2
Кастельяно
16
Сампер
6
Бигас
3
Лемос
3
Лемос
6
Бигас
11
Момо
24
Тана
24
Тана
11
Момо
2
Капа
7
Пенья
7
Пенья
2
Капа
9
Энрих
8
Эскаланте
8
Эскаланте
9
Энрих
14
Альехо
14
Орельяна
14
Орельяна
14
Альехо
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Эйбар
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Лас-Пальмас - Эйбар
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
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Лас-Пальмас
Эйбар
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
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2022.09.02 09:17
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2021.07.05 07:55
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