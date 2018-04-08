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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Лас-Пальмас
Леванте - Лас-Пальмас: обзор матча 08 апреля 2018
Леванте
08.04.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
35'
Коке
90+2'
Х. Кампанья
50'
Д. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Лас-Пальмас
ГОЛ! 2:1!
Х. Кампанья
90'
+2
Вторая желтая
Коке
86'
68'
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
Коке
61'
Желтая карточка
Р. Пьер
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Х. Кальери
Желтая карточка
Ж. Лерма
42'
ГОЛ! 1:0!
Коке
35'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
25'
12'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Леванте
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-2-4
13
Ойер
19
Лопес
44
Пьер
23
Кабако
23
Коке
20
Кампанья
8
Лерма
11
Паццини
25
Моралес
11
Иви
9
Марти
3-4-1-2
1
Чичисола
23
Кастельяно
5
Гарсия
6
Гальвез
5
Этебо
13
Агиррегарай
11
Момо
2
Кастельяно
10
Халилович
70
Эзекиель
10
Экспозито
Остались в запасе
Леванте
Лас-Пальмас
10
Энис Барди
АП
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
Остались в запасе
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Леванте - Лас-Пальмас
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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