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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Лас-Пальмас
Хетафе - Лас-Пальмас: обзор матча 20 декабря 2017
Хетафе
20.12.2017, среда, 21:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
6'
Кала
15'
А. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Лас-Пальмас
68'
Желтая карточка
Д. Симон
Желтая карточка
Кала
60'
Желтая карточка
Антунеш
56'
Желтая карточка
Д. Суарес
21'
ГОЛ! 2:0!
А. Ндиайе
Пас отдал
Антунеш
15'
ГОЛ! 1:0!
Кала
Пас отдал
Д. Суарес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Хонатан Виера
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
16
Кала
5
Антунеш
22
Суарес
76
Файр
14
Мора
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
4-2-2-2
13
Лисоайн
23
Наварро
6
Бигас
88
Мичел
23
Кастельяно
2
Кастельяно
20
Аквилани
6
Таннан
10
Виера
9
Кальери
14
Реми
Остались в запасе
Хетафе
Лас-Пальмас
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Хетафе - Лас-Пальмас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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