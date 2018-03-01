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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Барселона
Лас-Пальмас - Барселона: обзор матча 01 марта 2018
Лас-Пальмас
01.03.2018, четверг, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
48'
Х. Кальери (П)
21'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Барселона
Желтая карточка
Х. Кальери
90'
+5
Желтая карточка
А. Гальвез
68'
52'
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Кальери
48'
41'
Желтая карточка
С. Роберто
24'
Желтая карточка
Л. Динь
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Наварро
20'
Желтая карточка
Д. Кастельяно
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
2-2-1-2
1
Чичисола
6
Гальвез
23
Наварро
29
Самперио
4
Гомес
10
Халилович
24
Тана
9
Кальери
4-4-1-1
1
тер Стеген
22
Видаль
14
Умтити
4
Вермален
12
Динь
8
Иньеста
5
Бускетс
18
Паулиньо
6
Роберто
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Барселона
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Лас-Пальмас - Барселона
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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