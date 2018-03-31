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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал
Лас-Пальмас - Реал: обзор матча 31 марта 2018
Лас-Пальмас
31.03.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
0 : 3
Завершен
Реал
26'
Г. Бэйл
39'
К. Бензема (П)
51'
Г. Бэйл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Реал
Желтая карточка
Х. Наварро
51'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Г. Бэйл
Желтая карточка
А. Гальвез
45'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Бензема
Желтая карточка
Момо
36'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-4-1-1
1
Чичисола
6
Гальвез
88
Мичел
23
Кастельяно
23
Наварро
2
Кастельяно
11
Момо
4
Гомес
20
Аквилани
10
Халилович
9
Кальери
4-1-2-2-1
1
Навас
6
Начо
19
Варан
24
Вальехо
19
Эрнандес
5
Каземиро
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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