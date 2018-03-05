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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Лас-Пальмас
Сельта - Лас-Пальмас: обзор матча 05 марта 2018
Сельта
05.03.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
62'
Х. Кастро
89'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Лас-Пальмас
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Я. Аспас
89'
Желтая карточка
С. Лоботка
81'
72'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Х. Кастро
62'
18'
Желтая карточка
А. Аквилани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
10
Ален Халилович
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
3-2-2-1-2
36
Бланко
22
Мальо
21
Гомес
22
Радойя
17
Кастро
14
Ронкалья
68
Лоботка
19
Эрнандес
7
Мор
9
Гомес
10
Аспас
3-2-1-1
1
Чичисола
23
Наварро
88
Мичел
6
Гальвез
4
Гомес
20
Аквилани
10
Халилович
24
Тана
Остались в запасе
Сельта
Лас-Пальмас
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
11
Бенито Рамирес
ЛВ
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Сельта - Лас-Пальмас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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