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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Алавес
Лас-Пальмас - Алавес: обзор матча 22 апреля 2018
Лас-Пальмас
22.04.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 34 тур
0 : 4
Завершен
Алавес
51'
М. Эль-Хаддади
73'
М. Эль-Хаддади
79'
А. Медран
90+1'
Р. Собрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Алавес
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Р. Собрино
Желтая карточка
А. Гальвез
90'
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Медран
Пас отдал
Р. Собрино
73'
ГОЛ! 0:2!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
А. Педраса
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
М. Вакасо
49'
Желтая карточка
Р. Эли
39'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
М. Агиррегарай
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
3-4-1-2
13
Лисоайн
2
Симон
5
Гарсия
6
Гальвез
2
Кастельяно
5
Этебо
4
Гомес
13
Агиррегарай
10
Халилович
70
Эзекиель
9
Кальери
4-3-3
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
4
Алексис
19
Эли
5
Дуарте
19
Гарсия
17
Пина
22
Вакасо
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
19
Собрино
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Алавес
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Лас-Пальмас - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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