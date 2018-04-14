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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад: обзор матча 14 апреля 2018
Лас-Пальмас
14.04.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
21'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
82'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
82'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Янузай
79'
Желтая карточка
С. Каналес
75'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Х. Самперио
️️️️
И. Эзекиель
71'
68'
Замена
И. Агиррече
️️️️
В. Жозе
Замена
Н. Жиль
️️️️
Тана
65'
Замена
Х. Кальери
️️️️
М. Агиррегарай
56'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
2
Хави Кастельяно
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
70
Имо Эзекиель
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Пако Хемес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-3-1-3
1
Чичисола
5
Гарсия
23
Кастельяно
23
Наварро
2
Кастельяно
5
Этебо
13
Агиррегарай
10
Халилович
24
Тана
70
Эзекиель
10
Экспозито
4-2-3-1
25
Тоньо
3
Льоренте
16
Навас
6
Элустондо
77
Родригес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
24
Янузай
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
70
Эзекиель
29
Самперио
29
Самперио
70
Эзекиель
13
Агиррегарай
9
Кальери
9
Кальери
13
Агиррегарай
24
Тана
33
Жиль
33
Жиль
24
Тана
17
Зурутуса
5
Субельдия
5
Субельдия
17
Зурутуса
12
Виллиан Жозе
9
Агиррече
9
Агиррече
12
Виллиан Жозе
24
Янузай
7
Хуанми
7
Хуанми
24
Янузай
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Пако Хемес
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Пако Хемес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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