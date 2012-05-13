Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Луис Гарсия
Статистика
Луис Гарсия - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1981 (45)
#10 | Нападающий
177 см | 73 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
34
4
4
7
0
Эспаньол
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
0 : 2
13.05.2012
Сарагоса
46' - 90'
90'
89'
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
2 : 1
05.05.2012
Расинг
66' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1 : 0
02.05.2012
Леванте
67' - 90'
90'
Испания. Примера, 36 тур
Сарагоса
2 : 0
29.04.2012
Атлетик
80' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
1 : 0
21.04.2012
Сарагоса
1' - 69'
65'
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
1 : 0
15.04.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3 : 0
12.04.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Спортинг
1 : 2
31.03.2012
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Сарагоса
1 : 0
25.03.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
1 : 2
21.03.2012
Сарагоса
75' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Сарагоса
1 : 1
17.03.2012
Осасуна
1' - 79'
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
10.03.2012
Сарагоса
1' - 63'
Испания. Примера, 26 тур
Сарагоса
2 : 1
04.03.2012
Вильярреал
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
5 : 1
25.02.2012
Сарагоса
74' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Сарагоса
0 : 2
20.02.2012
Бетис
1' - 59'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
0 : 2
12.02.2012
Сарагоса
1' - 61'
55'
Испания. Примера, 22 тур
Сарагоса
1 : 2
05.02.2012
Райо Вальекано
1' - 90'
36'
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 1
28.01.2012
Сарагоса
1' - 74'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0 : 0
22.01.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1 : 1
14.01.2012
Хетафе
1' - 90'
39'
58'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1 : 0
07.01.2012
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
17.12.2011
Сарагоса
53' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 1
11.12.2011
Мальорка
1' - 46'
Испания. Примера, 15 тур
Гранада
1 : 0
05.12.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0 : 1
28.11.2011
Севилья
1' - 70'
31'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
19.11.2011
Сарагоса
1' - 48'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
2 : 2
06.11.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
3 : 1
30.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 10 тур
Сарагоса
0 : 1
26.10.2011
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3 : 0
23.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Сарагоса
2 : 0
16.10.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
16'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
2 : 2
01.10.2011
Сарагоса
1' - 66'
35'
Испания. Примера, 6 тур
Сарагоса
0 : 0
25.09.2011
Малага
1' - 59'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
4 : 3
22.09.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
2 : 1
18.09.2011
Эспаньол
1' - 90'
29, 90'
87'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.09.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
28.08.2011
Эспаньол
1' - 58'
Главные новости
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
97
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+