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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Сарагоса
Спортинг - Сарагоса: обзор матча 31 марта 2012
Спортинг
31.03.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Сарагоса
49'
С. Эгурен
37'
Э. Поштига
90'
А. Лафита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Сарагоса
ГОЛ! 1:2!
А. Лафита
Пас отдал
Ф. Сукулини
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
П. Да Силва
️️️️
Д. Матеос
Желтая карточка
Д. Матеос
Замена
Г. Сангой
️️️️
Д. Баррал
Замена
К. Аранда
️️️️
Э. Поштига
Замена
О. Трехо
️️️️
Н. Касес
Замена
Р. Канелья
️️️️
П. Орфила
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Т. Дуймович
ГОЛ! 1:1!
С. Эгурен
Пас отдал
Д. Баррал
Желтая карточка
С. Эгурен
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 0:1!
Э. Поштига
Пас отдал
Д. Матеос
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
Х. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
11
Альберто Лора
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
8
Андре Каштру
ЛВ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
27
Адриан Колунга
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Сарагоса
13
Роберто
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
32
Апоньо
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
80
Эду Ориоль
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
11
Лора
14
Эрнандес
10
Касес
22
Орфила
9
Эгурен
5
Ривера
8
Каштру
27
Колунга
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
3-3-3-1
13
Роберто
22
Абрахам
44
Матеос
3
Паредес
22
Альварес
77
Пинтер
37
Обрадович
32
Апоньо
19
Дуймович
7
Лафита
9
Поштига
22
Орфила
15
Канелья
15
Канелья
22
Орфила
10
Касес
8
Трехо
8
Трехо
10
Касес
18
Баррал
10
Сангой
10
Сангой
18
Баррал
44
Матеос
4
Да Силва
4
Да Силва
44
Матеос
19
Дуймович
4
Сукулини
4
Сукулини
19
Дуймович
9
Поштига
7
Аранда
7
Аранда
9
Поштига
Остались в запасе
Спортинг
Сарагоса
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Клементе
1
Леонардо Франко
ВР
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Статистика матча Спортинг - Сарагоса
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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