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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Гранада
Сарагоса - Гранада: обзор матча 15 апреля 2012
Сарагоса
15.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
6'
Т. Дуймович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Гранада
Красная карточка
Р. Микаэл
+3
Желтая карточка
Ф. Хара
Замена
М. Ланцаро
️️️️
Х. Паредес
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
О. Игало
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
П. Да Силва
Замена
Э. Поштига
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
И. Обрадович
️️️️
Э. Ориоль
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Ф. Хара
️️️️
А. Геихо
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Уртадо
Желтая карточка
А. Геихо
ГОЛ! 1:0!
Т. Дуймович
Пас отдал
К. Аранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
6
Гильерме Сикейра
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Диего Майнц
ЛВ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Икечукву Уче
АП
11
Дани Бенитес
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
16
Мойзес Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
32
Апоньо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
19
Энрике
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
22
Абрахам
22
Альварес
4
Сукулини
19
Дуймович
7
Лафита
16
Микаэл
7
Аранда
80
Ориоль
3-2-3-2
25
Сезар
12
Ньом
6
Сикейра
20
Гомес
22
Мартинш
17
Рико
11
Бенитес
14
Уче
5
Майнц
16
Уртадо
19
Геихо
80
Ориоль
37
Обрадович
37
Обрадович
80
Ориоль
3
Паредес
5
Ланцаро
5
Ланцаро
3
Паредес
7
Аранда
9
Поштига
9
Поштига
7
Аранда
16
Уртадо
23
Гомес
23
Гомес
16
Уртадо
19
Геихо
26
Хара
26
Хара
19
Геихо
22
Мартинш
9
Игало
9
Игало
22
Мартинш
Остались в запасе
Сарагоса
Гранада
1
Леонардо Франко
ВР
27
Хуанкар
ЦП
32
Апоньо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
27
Хуанкар
ЦП
32
Апоньо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
19
Энрике
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Сарагоса - Гранада
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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