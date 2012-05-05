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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Расинг
Сарагоса - Расинг: обзор матча 05 мая 2012
Сарагоса
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Расинг
13'
Э. Поштига
78'
А. Лафита
11'
К. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Расинг
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
И. Обрадович
️️️️
Апоньо
Желтая карточка
Х. Луке
Замена
Х. Луке
️️️️
Э. Бедиа
ГОЛ! 2:1!
А. Лафита
Пас отдал
Э. Поштига
Замена
Х. Исуарди Фернандес
️️️️
Л. Акоста
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Э. Поштига
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Р. Микаэл
Замена
А. Гонсалес
️️️️
М. Гульон
Желтая карточка
М. Гульон
Желтая карточка
К. Фернандес
Желтая карточка
А. Гонсалес
+1
Желтая карточка
Э. Риверо
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
А. Пинтер
ГОЛ! 1:1!
Э. Поштига
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Фернандес
Пас отдал
Э. Бедиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
16
Рубен Микаэл
ОП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ЦЗ
18
Кристиан Фернандес
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
70
Энрике Риверо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
Расинг
25
Тоньо
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
40
Хайме Исуарди Фернандес
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
22
Абрахам
22
Альварес
77
Пинтер
16
Микаэл
7
Лафита
32
Апоньо
80
Ориоль
9
Поштига
3-3-1-2-1
0
Фернандес
27
Гонсалес
15
Перес
18
Фернандес
29
Самперио
18
Диоп
20
Эспиноcа
16
Гульон
9
Акоста
10
Бедиа
70
Риверо
32
Апоньо
37
Обрадович
37
Обрадович
32
Апоньо
16
Микаэл
19
Дуймович
19
Дуймович
16
Микаэл
9
Поштига
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
9
Поштига
9
Акоста
40
Исуарди Фернандес
40
Исуарди Фернандес
9
Акоста
16
Гульон
8
Гонсалес
8
Гонсалес
16
Гульон
10
Бедиа
17
Луке
17
Луке
10
Бедиа
Остались в запасе
Сарагоса
Расинг
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
25
Тоньо
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
4
Осмар Барба
ЦЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Сарагоса - Расинг
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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