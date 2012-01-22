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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сарагоса
Леванте - Сарагоса: обзор матча 22 января 2012
Леванте
22.01.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сарагоса
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Р. Марти
️️️️
А. Коне
Замена
Р. Хорда
️️️️
Ф. Фаринос
Замена
Хуанкар
️️️️
А. Лафита
Замена
К. Аранда
️️️️
Т. Дуймович
Замена
Х. Марко Игон
️️️️
Р. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
28
Мосса
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
27
Хосе Марко Игон
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Леванте
41
Пабло Коронадо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
9
Рафа Хорда
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-4-1-2
28
Мосса
15
Дель Орно
3
Нано
18
Вента
27
Игон
10
Иборра
15
Фаринос
25
Торрес
21
Суарес
25
Эль-Жар
2
Коне
4-4-1-1
13
Роберто
4
Да Силва
37
Обрадович
5
Ланцаро
3
Паредес
23
Понцио
16
Микаэл
19
Дуймович
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
15
Фаринос
9
Хорда
9
Хорда
15
Фаринос
2
Коне
9
Марти
9
Марти
2
Коне
7
Лафита
27
Хуанкар
27
Хуанкар
7
Лафита
16
Микаэл
4
Сукулини
4
Сукулини
16
Микаэл
19
Дуймович
7
Аранда
7
Аранда
19
Дуймович
Остались в запасе
Леванте
Сарагоса
21
Марк Матеу
ЛВ
41
Пабло Коронадо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
16
Пабло Баррера
ЦП
Остались в запасе
21
Марк Матеу
ЛВ
41
Пабло Коронадо
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
16
Пабло Баррера
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Леванте - Сарагоса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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