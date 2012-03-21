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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сарагоса
Валенсия - Сарагоса: обзор матча 21 марта 2012
Валенсия
21.03.2012, среда, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Сарагоса
9'
П. Эрнандес
30'
Апоньо (П)
77'
Апоньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сарагоса
+6
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
А. Барраган
+3
Замена
П. Пьятти
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:2!
Апоньо
Пас отдал
А. Лафита
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Абрахам
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ф. Сукулини
Замена
И. Обрадович
️️️️
К. Аранда
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Роберто
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Хуанкар
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
М. Ланцаро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Апоньо
Желтая карточка
А. Деальберт
Красная карточка
П. Альварес
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛП
17
Жонас
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
32
Апоньо
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Гуаита
6
Альбельда
5
Деальберт
23
Рами
19
Барраган
17
Жонас
10
Парехо
22
Матье
20
Адурис
19
Эрнандес
9
Сольдадо
4-1-4-1
13
Роберто
22
Альварес
22
Абрахам
3
Паредес
5
Ланцаро
77
Пинтер
27
Хуанкар
19
Дуймович
32
Апоньо
7
Лафита
7
Аранда
6
Альбельда
8
Фегули
8
Фегули
6
Альбельда
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
19
Эрнандес
10
Пьятти
10
Пьятти
19
Эрнандес
7
Аранда
37
Обрадович
37
Обрадович
7
Аранда
27
Хуанкар
4
Сукулини
4
Сукулини
27
Хуанкар
22
Абрахам
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
22
Абрахам
Остались в запасе
Валенсия
Сарагоса
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Сарагоса
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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