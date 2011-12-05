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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сарагоса
Гранада - Сарагоса: обзор матча 05 декабря 2011
Гранада
05.12.2011, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
44'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сарагоса
Замена
Х. Орти
️️️️
А. Лафита
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
Замена
Д. Бенитес
️️️️
И. Уче
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Ф. Сукулини
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Желтая карточка
Абрахам
Желтая карточка
Д. Кортес
Желтая карточка
Ф. Хара
17'
Желтая карточка
Ф. Сукулини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
16
Пабло Баррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
11
Дани Бенитес
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Сарагоса
42
Килиан Фалькон
ВР
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-3-1-2
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
15
Диакате
21
Кортес
17
Рико
22
Мартинш
8
Йебда
26
Хара
9
Игало
14
Уче
2-1-5-1-1
13
Роберто
5
Ланцаро
22
Абрахам
77
Пинтер
16
Баррера
23
Понцио
16
Микаэл
4
Сукулини
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
14
Уче
11
Бенитес
11
Бенитес
14
Уче
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
7
Лафита
34
Орти
34
Орти
7
Лафита
4
Сукулини
80
Ориоль
80
Ориоль
4
Сукулини
Остались в запасе
Гранада
Сарагоса
25
Жулио Сезар
ВР
16
Мойзес Уртадо
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
29
Кевин Лакрус
ЦФ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
42
Килиан Фалькон
ВР
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
16
Мойзес Уртадо
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
9
Хайме
ЦП
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
42
Килиан Фалькон
ВР
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Гранада - Сарагоса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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