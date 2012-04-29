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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетик
Сарагоса - Атлетик: обзор матча 29 апреля 2012
Сарагоса
29.04.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
28'
Э. Ориоль
51'
Апоньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетик
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
А. Пинтер
️️️️
Э. Ориоль
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Апоньо
Замена
М. Ланцаро
️️️️
П. Да Силва
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Перес
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 2:0!
Апоньо
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Габилондо
ГОЛ! 1:0!
Э. Ориоль
Пас отдал
Ф. Сукулини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ОП
16
Рубен Микаэл
ОП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Иньиго Перес
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
11
Ибаи Гомес
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ОП
21
Андер Эррера
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
22
Абрахам
22
Альварес
4
Сукулини
16
Микаэл
7
Лафита
32
Апоньо
80
Ориоль
9
Поштига
3-3-2-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
5
Экиза
51
Ираола
8
Итурраспе
21
Перес
21
Эррера
11
Габилондо
11
Гомес
23
Токеро
4
Да Силва
5
Ланцаро
5
Ланцаро
4
Да Силва
80
Ориоль
77
Пинтер
77
Пинтер
80
Ориоль
32
Апоньо
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
32
Апоньо
11
Габилондо
14
Сусаета
14
Сусаета
11
Габилондо
21
Перес
10
Муньяин
10
Муньяин
21
Перес
23
Токеро
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Токеро
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетик
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Сарагоса - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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