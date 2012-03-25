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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетико
Сарагоса - Атлетико: обзор матча 25 марта 2012
Сарагоса
25.03.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
90+4'
Апоньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетико
+4
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Апоньо
+4
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Диего
Замена
Хуанкар
️️️️
Д. Матеос
Замена
Диего
️️️️
Э. Сальвио
Замена
Э. Ориоль
️️️️
М. Ланцаро
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Коке
Желтая карточка
Коке
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Ассунсао
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
Э. Сальвио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
32
Апоньо
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
6
Коке
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Диего
АП
21
Пицци
АП
3-3-2-1-1
13
Роберто
5
Ланцаро
22
Абрахам
3
Паредес
44
Матеос
77
Пинтер
37
Обрадович
32
Апоньо
19
Дуймович
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-3-2-1
1
Куртуа
21
Переа
2
Годин
18
Домингес
16
Луис
6
Коке
11
Сальвио
12
Ассунсао
66
Туран
20
Адриан
9
Фалькао
19
Дуймович
16
Микаэл
16
Микаэл
19
Дуймович
44
Матеос
27
Хуанкар
27
Хуанкар
44
Матеос
5
Ланцаро
80
Ориоль
80
Ориоль
5
Ланцаро
12
Ассунсао
4
Суарес
4
Суарес
12
Ассунсао
6
Коке
8
Мерида
8
Мерида
6
Коке
11
Сальвио
10
Диего
10
Диего
11
Сальвио
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сарагоса - Атлетико
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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