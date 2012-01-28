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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сарагоса
Реал - Сарагоса: обзор матча 28 января 2012
Реал
28.01.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 1
Завершен
Сарагоса
32'
Кака
49'
К. Роналду
56'
М. Озил
11'
А. Лафита
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сарагоса
Замена
Абрахам
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Кака
Замена
П. Баррера
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Л. Диарра
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 3:1!
М. Озил
Пас отдал
Кака
Замена
Э. Поштига
️️️️
Р. Микаэл
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:1!
Кака
Пас отдал
Р. Карвалью
Желтая карточка
Х. Паредес
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Лафита
Пас отдал
К. Аранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сарагоса
13
Роберто
ВР
37
Иван Обрадович
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
(К)
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
16
Рубен Микаэл
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
3
Пепе
34
Алтынтоп
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
13
Роберто
5
Ланцаро
3
Паредес
4
Да Силва
37
Обрадович
32
Апоньо
19
Дуймович
10
Луис Гарсия
16
Микаэл
7
Лафита
7
Аранда
3
Алонсо
19
Диарра
19
Диарра
3
Алонсо
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
10
Кака
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Кака
10
Луис Гарсия
22
Абрахам
22
Абрахам
10
Луис Гарсия
7
Аранда
16
Баррера
16
Баррера
7
Аранда
16
Микаэл
9
Поштига
9
Поштига
16
Микаэл
Остались в запасе
Реал
Сарагоса
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Сарагоса
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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