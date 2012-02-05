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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Райо Вальекано
Сарагоса - Райо Вальекано: обзор матча 05 февраля 2012
Сарагоса
05.02.2012, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
33'
Э. Поштига
75'
Д. Коста
82'
Мичу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Райо Вальекано
Желтая карточка
И. Обрадович
+2
Желтая карточка
Хуанкар
Замена
Пити
️️️️
Мичу
ГОЛ! 1:2!
Мичу
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
Замена
Хуанкар
️️️️
К. Аранда
Замена
Д. Матеос
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
А. Лафита
️️️️
Р. Микаэл
Замена
Д. Коста
️️️️
Райко
Желтая карточка
Мичу
Желтая карточка
Х. Пулидо
Желтая карточка
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Апоньо
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Р. Трасоррас
Желтая карточка
К. Аранда
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
32
Апоньо
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Карлос Аранда
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
34
Райко
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
10
Пити
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
4-3-1-2
13
Роберто
5
Ланцаро
4
Да Силва
3
Паредес
37
Обрадович
19
Дуймович
32
Апоньо
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
9
Поштига
7
Аранда
4-3-1-2
1
Жоэль
14
Аррибас
5
Пулидо
2
Тито
20
Касадо
10
Трасоррас
26
Мовилья
18
Фуэго
8
Мичел
25
Мичу
34
Райко
19
Дуймович
44
Матеос
44
Матеос
19
Дуймович
16
Микаэл
7
Лафита
7
Лафита
16
Микаэл
7
Аранда
27
Хуанкар
27
Хуанкар
7
Аранда
25
Мичу
10
Пити
10
Пити
25
Мичу
10
Трасоррас
23
Арментерос
23
Арментерос
10
Трасоррас
34
Райко
19
Коста
19
Коста
34
Райко
Остались в запасе
Сарагоса
Райо Вальекано
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
Статистика матча Сарагоса - Райо Вальекано
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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