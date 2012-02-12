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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сарагоса
Эспаньол - Сарагоса: обзор матча 12 февраля 2012
Эспаньол
12.02.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 2
Завершен
Сарагоса
55'
П. Да Силва
90+3'
Хуанкар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сарагоса
+3
ГОЛ! 0:2!
Хуанкар
Пас отдал
Р. Микаэл
+2
Желтая карточка
Роберто
+1
Желтая карточка
Ф. Сукулини
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Замена
Хуанкар
️️️️
Э. Поштига
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Э. Ориоль
Замена
Р. Фонте
️️️️
К. Уче
Желтая карточка
Э. Ориоль
Замена
Тьеви
️️️️
Х. Форлин
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 0:1!
П. Да Силва
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
А. Лафита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
32
Апоньо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
4-3-2-1
1
Касилья
12
Вила
15
Морено
18
Форлин
5
Родригес
7
Вайсс
21
Лопес
5
Ромарик
11
Коутиньо
25
Верду
5
Уче
4-1-2-1-2
13
Роберто
22
Альварес
5
Ланцаро
37
Обрадович
4
Да Силва
77
Пинтер
32
Апоньо
7
Лафита
10
Луис Гарсия
80
Ориоль
9
Поштига
18
Форлин
23
Тьеви
23
Тьеви
18
Форлин
5
Уче
17
Фонте
17
Фонте
5
Уче
9
Поштига
27
Хуанкар
27
Хуанкар
9
Поштига
10
Луис Гарсия
16
Микаэл
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
80
Ориоль
4
Сукулини
4
Сукулини
80
Ориоль
Остались в запасе
Эспаньол
Сарагоса
16
Кристиан
ЦП
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
16
Кристиан
ЦП
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Сарагоса
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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