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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сарагоса
Атлетик - Сарагоса: обзор матча 17 декабря 2011
Атлетик
17.12.2011, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
7'
М. Сусаета
87'
Г. Токеро
22'
Л. Понцио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сарагоса
+1
Желтая карточка
Э. Хуарес
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Токеро
ГОЛ! 2:1!
Г. Токеро
Пас отдал
О. де Маркос
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
А. Томас
Замена
Абрахам
️️️️
Э. Поштига
Вторая желтая
М. Ланцаро
Желтая карточка
Э. Поштига
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Э. Ориоль
Желтая карточка
А. Томас
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Перес
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
М. Ланцаро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Понцио
Красная карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Сарагоса
42
Килиан Фалькон
ВР
4
Рамиро Майор
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
18
де Маркос
88
Мартинес
21
Эррера
14
Сусаета
8
Итурраспе
21
Перес
10
Муньяин
23
Токеро
3-1-4-2
13
Роберто
6
Хуарес
3
Паредес
5
Ланцаро
77
Пинтер
27
Хуанкар
23
Понцио
20
Томас
7
Лафита
80
Ориоль
9
Поштига
21
Перес
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
21
Перес
23
Токеро
27
Лопес
27
Лопес
23
Токеро
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
9
Поштига
22
Абрахам
22
Абрахам
9
Поштига
20
Томас
4
Сукулини
4
Сукулини
20
Томас
80
Ориоль
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
80
Ориоль
Остались в запасе
Атлетик
Сарагоса
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Марсело Бьелса
34
Хорхе Орти
ЦФ
4
Рамиро Майор
ЦЗ
42
Килиан Фалькон
ВР
16
Пабло Баррера
ЦП
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
4
Рамиро Майор
ЦЗ
42
Килиан Фалькон
ВР
16
Пабло Баррера
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Сарагоса
1
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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