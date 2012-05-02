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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Леванте
Сарагоса - Леванте: обзор матча 02 мая 2012
Сарагоса
02.05.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Леванте
11'
Э. Ориоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Леванте
+3
Желтая карточка
Х. Торрес
+1
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
Л. Гарсия
+1
Замена
И. Обрадович
️️️️
А. Лафита
+1
Желтая карточка
Роберто
Замена
Х.
️️️️
П. Ботельо
Желтая карточка
П. Ботельо
Желтая карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
Г. Кабрал
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Э. Ориоль
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
В. Иборра
Замена
А. Пинтер
️️️️
Ф. Сукулини
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Р. Суарес
️️️️
Ф. Фаринос
Желтая карточка
П. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Э. Ориоль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ОП
16
Рубен Микаэл
ОП
32
Апоньо
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
12
Хуанфран
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
АП
23
Вальдо
ПВ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
22
Абрахам
22
Альварес
4
Сукулини
16
Микаэл
7
Лафита
32
Апоньо
80
Ориоль
9
Поштига
4-2-3-1
78
Мунуа
12
Хуанфран
22
Кабрал
18
Бальестерос
19
Лопес
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
15
Фаринос
26
Ботельо
5
Геззаль
7
Лафита
37
Обрадович
37
Обрадович
7
Лафита
4
Сукулини
77
Пинтер
77
Пинтер
4
Сукулини
80
Ориоль
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
80
Ориоль
15
Фаринос
21
Суарес
21
Суарес
15
Фаринос
26
Ботельо
20
Хуанлу
20
Хуанлу
26
Ботельо
10
Иборра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
10
Иборра
Остались в запасе
Сарагоса
Леванте
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Сарагоса - Леванте
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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