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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эспаньол
Мальорка - Эспаньол: обзор матча 28 августа 2011
Мальорка
28.08.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
62'
Д. Де Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эспаньол
Замена
Т. Пина
️️️️
Т. Хемед
Замена
Тьеви
️️️️
А. Васкес
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Маркес
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Альфаро
Замена
В. Касадесус
️️️️
С. Техера
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
Т. Хемед
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Т. Хемед
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Э. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мальорка
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
23
Тьеви
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
15
Касерес
51
Зуиверлон
15
Чико
4
Рамис
19
Марти
8
Техера
18
Де Гузман
20
Альфаро
10
Нсуе
10
Хемед
3-3-2-2
1
Альварес
5
Амат
15
Морено
12
Вила
10
Хави Маркес
21
Лопес
15
Баэна
10
Луис Гарсия
25
Верду
9
Васкес
17
Фонте
20
Альфаро
5
Кастро
5
Кастро
20
Альфаро
10
Хемед
17
Пина
17
Пина
10
Хемед
8
Техера
11
Касадесус
11
Касадесус
8
Техера
9
Васкес
23
Тьеви
23
Тьеви
9
Васкес
10
Луис Гарсия
25
Альбин
25
Альбин
10
Луис Гарсия
10
Хави Маркес
9
Гарсия
9
Гарсия
10
Хави Маркес
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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