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Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Спортинг
Сарагоса - Спортинг: обзор матча 06 ноября 2011
Сарагоса
06.11.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 2
Завершен
Спортинг
28'
А. Ботиа (АГ)
90'
Э. Поштига
31'
Д. Баррал
44'
Д. Баррал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Спортинг
ГОЛ! 2:2!
Э. Поштига
Замена
Г. Арнолен
️️️️
А. Ботиа
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Р. Микаэл
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
Л. Понцио
Замена
А. Лафита
️️️️
Хуанкар
Замена
Х. Орти
️️️️
Э. Хуарес
Желтая карточка
Хуанкар
ГОЛ! 1:2!
Д. Баррал
Пас отдал
А. Каштру
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Ботиа
Желтая карточка
Р. Микаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
8
Андре Каштру
АП
8
Оскар Трехо
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
29
Кевин Лакрус
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Мате Билич
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-4-1-1
13
Роберто
4
Да Силва
5
Ланцаро
3
Паредес
6
Хуарес
27
Хуанкар
23
Понцио
16
Баррера
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
22
Суарес
15
Канелья
4
Ботиа
14
Эрнандес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
9
Эгурен
8
Каштру
8
Трехо
18
Баррал
6
Хуарес
34
Орти
34
Орти
6
Хуарес
27
Хуанкар
7
Лафита
7
Лафита
27
Хуанкар
16
Микаэл
80
Ориоль
80
Ориоль
16
Микаэл
4
Ботиа
15
Арнолен
15
Арнолен
4
Ботиа
8
Трехо
7
Айосе
7
Айосе
8
Трехо
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Сарагоса
Спортинг
29
Кевин Лакрус
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Рикардо Леон
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Рикардо Леон
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Сарагоса - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
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