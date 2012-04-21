Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сарагоса
Мальорка - Сарагоса: обзор матча 21 апреля 2012
Мальорка
21.04.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
33'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сарагоса
Замена
М. Креспи
️️️️
В. Касадесус
+2
Желтая карточка
М. Ланцаро
Замена
П. Бигас
️️️️
Т. Хемед
Желтая карточка
Чико
Замена
Хуанкар
️️️️
Ф. Сукулини
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Г. Кастро
Замена
П. Баррера
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
П. Касерес
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
Пас отдал
Г. Кастро
14'
Желтая карточка
Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
22
Пабло Сендрос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЛП
7
Мишель Перейра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ОП
19
Томислав Дуймович
ОП
32
Апоньо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
22
Сендрос
4
Рамис
15
Чико
19
Марти
5
Кастро
17
Пина
7
Перейра
11
Касадесус
10
Хемед
4-2-2-1-1
13
Роберто
5
Ланцаро
3
Паредес
22
Абрахам
4
Да Силва
4
Сукулини
19
Дуймович
32
Апоньо
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
11
Касадесус
21
Креспи
21
Креспи
11
Касадесус
10
Хемед
6
Бигас
6
Бигас
10
Хемед
5
Кастро
10
Нсуе
10
Нсуе
5
Кастро
4
Сукулини
27
Хуанкар
27
Хуанкар
4
Сукулини
10
Луис Гарсия
16
Баррера
16
Баррера
10
Луис Гарсия
19
Дуймович
80
Ориоль
80
Ориоль
19
Дуймович
Остались в запасе
Мальорка
Сарагоса
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Мальорка - Сарагоса
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Сарагоса
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+