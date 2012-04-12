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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сарагоса
Севилья - Сарагоса: обзор матча 12 апреля 2012
Севилья
12.04.2012, четверг, 23:59
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Сарагоса
11'
Ф. Фасио
29'
А. Негредо
43'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сарагоса
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Д. Матеос
Замена
Дэйвид
️️️️
П. Троховски
Замена
К. Аранда
️️️️
А. Лафита
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Ману
Замена
Э. Ориоль
️️️️
А. Пинтер
+2
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ! 3:0!
А. Негредо
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Апоньо
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
Ману
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
А. Пинтер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
А. Луна
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Фернандо Наварро
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЛЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
32
Апоньо
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
9
Элдер Поштига
ПП
10
Луис Гарсия
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Дэйвид
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Том Де Мул
ПП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-3-1-1-1
25
Палоп
3
Наварро
17
Фасио
14
Эскюде
13
Луна
17
Медель
23
Коке
15
Троховски
7
Ману
21
Негредо
4-2-3-1
13
Роберто
22
Альварес
44
Матеос
3
Паредес
5
Ланцаро
77
Пинтер
32
Апоньо
9
Поштига
16
Микаэл
7
Лафита
10
Луис Гарсия
21
Негредо
11
Ракитич
11
Ракитич
21
Негредо
15
Троховски
15
Дэйвид
15
Дэйвид
15
Троховски
7
Ману
90
Диавара
90
Диавара
7
Ману
32
Апоньо
4
Сукулини
4
Сукулини
32
Апоньо
77
Пинтер
80
Ориоль
80
Ориоль
77
Пинтер
7
Лафита
7
Аранда
7
Аранда
7
Лафита
Остались в запасе
Севилья
Сарагоса
13
Хави Варас
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Том Де Мул
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Том Де Мул
ПП
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Севилья - Сарагоса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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