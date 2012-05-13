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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сарагоса
Хетафе - Сарагоса: обзор матча 13 мая 2012
Хетафе
13.05.2012, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 2
Завершен
Сарагоса
58'
Апоньо (П)
90+2'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сарагоса
+2
Желтая карточка
Э. Поштига
+2
ГОЛ! 0:2!
Э. Поштига
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
Л. Гарсия
Замена
П. Баррера
️️️️
А. Лафита
Красная карточка
Мику
Красная карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
Р. Микаэл
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
П. Риос
️️️️
А. Арройо
Замена
Т. Дуймович
️️️️
Э. Ориоль
Замена
А. Перес
️️️️
П. Леон
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Апоньо
Вторая желтая
М. Торрес
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Ф. Сукулини
Желтая карточка
Х. Валера
Вторая желтая
П. Сарабия
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
М. Торрес
14'
Желтая карточка
Х. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Рафа
ЛЗ
20
Хуан Валера
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
10
Абделазиз Баррада
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЛЗ
22
Абрахам
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Рубен Микаэл
ОП
4
Франко Сукулини
ОП
32
Апоньо
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
24
Алекс Перес
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
34
Хорхе Орти
ЦФ
4-1-3-2
13
Мойя
3
Рафа
20
Валера
23
Торрес
2
Арройо
25
Ласен
22
Каскеро
14
Леон
10
Баррада
20
Мику
7
Сарабия
4-2-2-2
13
Роберто
22
Альварес
22
Абрахам
3
Паредес
4
Да Силва
16
Микаэл
4
Сукулини
32
Апоньо
7
Лафита
9
Поштига
80
Ориоль
14
Леон
24
Перес
24
Перес
14
Леон
2
Арройо
16
Риос
16
Риос
2
Арройо
22
Каскеро
19
Гуиса
19
Гуиса
22
Каскеро
80
Ориоль
19
Дуймович
19
Дуймович
80
Ориоль
7
Лафита
16
Баррера
16
Баррера
7
Лафита
4
Сукулини
10
Луис Гарсия
10
Луис Гарсия
4
Сукулини
Остались в запасе
Хетафе
Сарагоса
13
Жорди Кодина
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Сарагоса
4
3
1
4
Красные карточки
3
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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