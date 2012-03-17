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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Осасуна
Сарагоса - Осасуна: обзор матча 17 марта 2012
Сарагоса
17.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
86'
Э. Поштига
88'
Роверсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Осасуна
Замена
Д. Тимор
️️️️
Д. Некунам
ГОЛ! 1:1!
Роверсио
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
Э. Поштига
ГОЛ! 1:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Ф. Сукулини
Замена
Х. Фернандес Анунсиатта
️️️️
Нино
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Апоньо
️️️️
Р. Микаэл
Желтая карточка
Д. Некунам
Желтая карточка
Р. Микаэл
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Мануэль
️️️️
Р. Лама
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
А. Пинтер
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Пинтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
32
Апоньо
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Хон Эчаиде
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
18
Мануэль
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Роберто
44
Матеос
3
Паредес
37
Обрадович
22
Альварес
77
Пинтер
7
Лафита
16
Микаэл
19
Дуймович
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-3-1-2
1
Андрес
2
Бертран
15
Роверсио
23
Серхио
2
Дамиа
16
Сехудо
6
Некунам
10
Пуньяль
14
Лама
14
Гарсия
11
Нино
77
Пинтер
4
Сукулини
4
Сукулини
77
Пинтер
16
Микаэл
32
Апоньо
32
Апоньо
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
80
Ориоль
80
Ориоль
10
Луис Гарсия
14
Лама
18
Мануэль
18
Мануэль
14
Лама
6
Некунам
24
Тимор
24
Тимор
6
Некунам
11
Нино
18
Анунсиатта
18
Анунсиатта
11
Нино
Остались в запасе
Сарагоса
Осасуна
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сарагоса - Осасуна
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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