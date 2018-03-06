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    Джош Кларк - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Джош
    Фамилия Кларк
    Команда Бертон Альбион
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 23 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    21.04.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.04.2018 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    10.04.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    07.04.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.04.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    83'
    30.03.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    17.03.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.03.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:3 Кардифф (Кардифф)
    06.03.2018 1' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    24.02.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    20.02.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 5:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    17.02.2018 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    10.02.2018 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Престон (Престон)
    20.01.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 0:1 Брентфорд (Лондон)
    13.01.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    02.01.2018 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:0 Брентфорд (Лондон)
    30.12.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    16.12.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    09.12.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Брентфорд (Лондон)
    02.12.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Фулхэм (Лондон)
    27.11.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Брентфорд (Лондон)
    21.11.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    18.11.2017 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    04.11.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Лидс (Лидс)
    01.11.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    28.10.2017 1' -90' Престон (Престон) 2:3 Брентфорд (Лондон)
    21.10.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:3 Сандерленд (Сандерленд)
    14.10.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    30.09.2017 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Брентфорд (Лондон)
    26.09.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    23.09.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    16.09.2017 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Рединг (Рединг)
    16'
    12.09.2017 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    09.09.2017 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Брентфорд (Лондон)
    26.08.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    19.08.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Брентфорд (Лондон)
    15.08.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
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