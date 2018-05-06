Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джош Кларк - статистика

Завершил карьеру
5 июля 1994 (32), Лондон
#36 | Полузащитник
173 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брентфорд
23
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Брентфорд
1 : 1
06.05.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Брентфорд
2 : 1
21.04.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
1 : 1
14.04.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
10.04.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
1 : 0
07.04.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Бристоль Сити
0 : 1
02.04.2018
Брентфорд
Был в запасе
83'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Брентфорд
1 : 1
30.03.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
1 : 1
17.03.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 3
13.03.2018
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бертон Альбион
0 : 2
06.03.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
24.02.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Брентфорд
5 : 0
20.02.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сандерленд
0 : 2
17.02.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брентфорд
1 : 1
10.02.2018
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Рединг
0 : 1
20.01.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
2 : 0
13.01.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
02.01.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Брентфорд
2 : 0
30.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брентфорд
0 : 0
16.12.2017
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Халл Сити
3 : 2
09.12.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Брентфорд
3 : 1
02.12.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
27.11.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Брентфорд
1 : 1
21.11.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
2 : 0
18.11.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
01.11.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
28.10.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Брентфорд
3 : 3
21.10.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Брентфорд
1 : 0
14.10.2017
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
30.09.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
1 : 1
26.09.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
0 : 3
23.09.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Брентфорд
1 : 1
16.09.2017
Рединг
1' - 90'
16'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
12.09.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
0 : 0
09.09.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Брентфорд
0 : 0
26.08.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
19.08.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
2 : 2
15.08.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+