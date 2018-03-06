Джош Кларк - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|173
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€ 300
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Бертон Альбион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|23
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|10.04.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.04.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|83'
|30.03.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|17.03.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.03.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:3
|Кардифф (Кардифф)
|06.03.2018
|1' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|20.02.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|5:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|17.02.2018
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Престон (Престон)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Брентфорд (Лондон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|02.01.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Брентфорд (Лондон)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|16.12.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|09.12.2017
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|02.12.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Фулхэм (Лондон)
|27.11.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|21.11.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|18.11.2017
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|04.11.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|01.11.2017
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|28.10.2017
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:3
|Брентфорд (Лондон)
|21.10.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.10.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|26.09.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.09.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Брентфорд (Лондон)
|16.09.2017
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|16'
|12.09.2017
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Брентфорд (Лондон)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)