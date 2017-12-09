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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Брентфорд
Халл Сити - Брентфорд: обзор матча 09 декабря 2017
Халл Сити
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 2
Завершен
Брентфорд
54'
К. Гросицки
71'
С. Ларссон
75'
Д. Ирвин
48'
Д. Мейлер (АГ)
88'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Брентфорд
Желтая карточка
Н. Дико
90'
+7
88'
ГОЛ! 3:2!
Д. Иган
Желтая карточка
О. Эйна
78'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ирвин
75'
ГОЛ! 2:1!
С. Ларссон
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Гросицки
54'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Мейлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
3-2-4-1
1
МакГрегор
20
Доусон
23
Томори
24
Кларк
3
Мазух
34
Эйна
11
Гросицки
7
Мейлер
7
Ларссон
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
2-4-1-3
25
Бентли
15
Иган
6
Бьелланд
14
Сойерс
18
Вудс
36
Кларк
15
Мокоджо
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Халл Сити
Брентфорд
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
37
Джош Клэкстоун
ЦП
39
Грег Лер
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Николас Йеннарис
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Халл Сити - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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