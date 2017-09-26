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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Дерби Каунти
Брентфорд - Дерби Каунти: обзор матча 26 сентября 2017
Брентфорд
26.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
86'
О. Уоткинс
15'
Д. Ледли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Дерби Каунти
ГОЛ! 1:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Ф. Джозефзун
86'
76'
Желтая карточка
Р. Кио
Желтая карточка
О. Уоткинс
45'
+5
37'
Желтая карточка
С. Уиннелл
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
36'
Желтая карточка
Р. Вудс
30'
30'
Желтая карточка
Б. Джонсон
30'
Желтая карточка
А. Уисдом
25'
Желтая карточка
К. Форсит
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ледли
Пас отдал
С. Уиннелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-4-3
25
Бентли
3
Генри
6
Бьелланд
3
Дальсгаард
14
Сойерс
18
Вудс
23
Йеннарис
36
Кларк
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
4-3-1-2
33
Карсон
33
Дэйвис
36
Кио
14
Уисдом
3
Форсит
4
Джонсон
16
Ледли
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
11
Уиннелл
10
Беннетт
Остались в запасе
Брентфорд
Дерби Каунти
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Брентфорд - Дерби Каунти
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
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Саутгемптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
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