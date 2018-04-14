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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Брентфорд
Фулхэм - Брентфорд: обзор матча 14 апреля 2018
Фулхэм
14.04.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
70'
А. Митрович
90+3'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брентфорд
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Ф. Джозефзун
Желтая карточка
Р. Фредерикс
90'
+2
76'
Желтая карточка
Н. Мопе
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Йохансен
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Беттинелли
2
Фредерикс
30
Сессеньон
3
Рим
23
Таргетт
3
Одои
29
МакДональд
10
Йохансен
10
Кэрни
12
Пиазон
9
Митрович
2-3-2-2
25
Бентли
3
Дальсгаард
6
Бьелланд
14
Сойерс
18
Вудс
23
Йеннарис
8
Джозефзун
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
Остались в запасе
Фулхэм
Брентфорд
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Фулхэм - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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