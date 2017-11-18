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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Брентфорд
Кардифф - Брентфорд: обзор матча 18 ноября 2017
Кардифф
18.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
8'
Д. Роллс
36'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Брентфорд
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
84'
Желтая карточка
Л. Фини
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Б. Экюэль-Манга
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Роллс
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-5-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
14
Бамба
12
Беннетт
23
Моррисон
7
Брайсон
32
Роллс
24
Фини
30
Хойлетт
20
Дамур
25
Уорд
2-4-1-3
25
Бентли
15
Иган
6
Бьелланд
14
Сойерс
23
Йеннарис
36
Кларк
18
Вудс
8
Джозефзун
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Кардифф
Брентфорд
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
9
Фредерик Гунонгбе
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Кардифф - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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